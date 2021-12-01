12,4 млн рублей выделят на кислородное оборудование больницам Ростовской области

ЦРБ Октябрьского района получит почти 8 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

12,4 млн рублей выделят двум больницам Ростовской области на закупку дополнительных кислородных баллонов и концентраторов. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Так, ЦРБ Октябрьского района получит почти 8 млн рублей. На эти средства кроме заявленной техники закупят еще и аппараты ИВЛ. Оставшаяся сумма - около 4,4 млн рублей - пойдет в центральную больницу Неклиновского района.

Это уже не первая финансовая поддержка. Например, в октябре Василий Голубев поручил выделить 56 млн рублей. В августе этого года направили свыше 22 млн рублей, тогда деньги распределили по 17 муниципалитетам.

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