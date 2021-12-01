Рестораторы Ростовской области попросили разрешить работу общепита до полуночи

Доходы общепита существенно снизились из-за QR-кодов и графика работы до 21 часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рестораторы Ростовской области заявили о падении выручки из-за COVID-ограничений и попросили власти продлить работу залов до полуночи. Это предложение озвучили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Так, представители общепита пожаловались, что доходы существенно снизились из-за QR-кодов и графика работы до 21 часа. Например, гендиректор одной из компаний Алексей Заяц отметил, что прием посетителей до 24 часов существенно не изменит эпидситуацию, но поможет организациям, которые оказали на грани закрытия. Особенно санитарные меры ударили по ночным барам и клубам.

- Они могут бросить все то, что было наработано годами или уйти в нелегальную зону. Прекрасно понимаю людей, которые даже под угрозой огромных штрафов работают после 21 часа, - сказал Алексей Заяц.

Кроме QR-системы и укороченного рабочего дня в сфере общепита есть и другие ограничения. Ранее донские предприниматели высказались о возможных последствиях санитарных мер, на новогодних праздниках многие ожидают снижения количества заказов и брони.

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