Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 декабря: пробки в восемь баллов образовались в донской столице

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, Курской, Текучева, Мечникова, Варфоломеева, Лермонтовской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Ларина, Шеболдаева, в переулках Соборном и Крепостном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Соколова, Чехова, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, Тружеников, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Особенная, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Добровольская, Волкова, Нариманова, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Щербакова, Селиванова, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Мясникова, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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