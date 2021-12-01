Общепит Ростовской области начал готовиться к локдауну на новогодних праздниках

У властей попросили разъяснить условия работы в праздничные дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области общепит начал готовиться к локдауну на новогодних праздниках. Бизнесмены связывают свои ожидания с появлением «омикрона», нового штамма COVID-19. В связи с этим глава Федерации рестораторов и отельеров региона Карина Шатворян попросила власти заранее разъяснить условия работы.

- Мы до сих пор не получили разъяснения. Беспокоимся, что ужесточение мер перед Новым годом может быть снова неожиданным для нас, - сказала Карина Шатворян.

До этого в регионе уже вводили строгие ограничения, которые ощутимо повлияли на работу и выручку кафе и ресторанов. Речь идет о нерабочей неделе с 28 октября по 7 ноября. Тогда принятые решения Карина Шатворян оценила как «непродуманные и несвоевременные».

Однако, стоит отметить, что ограничения в начале ноября ввели не просто так, а из-за увеличения случаев коронавируса. Сейчас ситуация стабилизировалась, но радикальных изменений нет - уровень заболеваемости все еще находится на достаточно высоком уровне. Об этом накануне сообщил главный снаврач региона Евгений Ковалев.

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