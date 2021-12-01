В Ростове казачьи дружины начали патрулировать Привокзальную площадь

Казачьи дружины начали патрулировать Привокзальную площадь в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице территорию Привокзальной площади и улицы Сиверса начали патрулировать казачьи дружины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Там будут работать два казачьих патруля. Они будут нести службу вблизи авто и железнодорожного вокзалов с правом прохода на их территорию.

- Решение продиктовано целесообразностью, поскольку путем наблюдения за текущей обстановкой такие патрули способны предотвращать противоправные деяния на объектах транспортной инфраструктуры, - говорится в тексте сообщения.

В таких помощниках была очень заинтересована транспортная полиция. Именно УТ МВД по Ростовской области в сентябре направило соответствующее письмо в правительство донского региона.

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