В Таганроге приступят к реализации проекта «Чистое небо»

В Таганроге воздушные ЛЭП уберут под землю
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге рабочие 2 декабря приступят к реализации проекта по модернизации электросетевых коммуникаций. Работы будут проводиться в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- Программа предусматривает перенос воздушных линий электропередачи и сетей уличного освещения, расположенных на опорах в кабельную линию, - говорится в тексте сообщения
В первую очередь работы начнутся в центральной части города. Пока сроки, в которые работы должны быть окончены, неизвестны.
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