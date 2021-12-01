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Общество1 декабря 2021 17:13

В Таганроге приступят к реализации проекта «Чистое небо»

Все воздушные линии электропередач будут убраны под землю
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге воздушные ЛЭП уберут под землю

В Таганроге воздушные ЛЭП уберут под землю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге рабочие 2 декабря приступят к реализации проекта по модернизации электросетевых коммуникаций. Работы будут проводиться в рамках программы «Чистое небо». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Программа предусматривает перенос воздушных линий электропередачи и сетей уличного освещения, расположенных на опорах в кабельную линию, - говорится в тексте сообщения

В первую очередь работы начнутся в центральной части города. Пока сроки, в которые работы должны быть окончены, неизвестны.

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Энергетики заверили, что все отключения плановые.