В донской столице водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Ростове пенсионерку сбила иномарка. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице случилась авария, в которой пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, около семи часов утра на улице Троллейбусной. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Nissan Teana в районе дома №8 сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате этого пенсионерка оказалась под колесами иномарки. Она получили травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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