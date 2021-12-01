В Ростове молодой человек попал под колеса иномарки

В Ростове иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице случилась авария, в которой пострадал молодой местный житель. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, около семи часов утра на проспекте Коммунистическом. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Kia Rio в районе дома № 23 не успел затормозить перед выскочившим на дорогу 27-летним пешеходом.

В результате этого парень оказался под колесами иномарки. В результате этого он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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