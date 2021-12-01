Дончанка попала в больницу после ДТП с корейским авто

В Батайске женщину сбила иномарка. Фото: ГИБДД по РО

В Батайске в аварии пострадала местная жительница. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря, около семи часов утра на улице Кулагина. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Kia Rio в районе дома №70 не затормозил перед регулируемым пешеходным переходом, по которому в этот момент доррогу пересекала 41-летняя женщина.

В результате этого дончанка оказалась под колесами иномарки. Она получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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