В донском регионе грядет реорганизация системы здравоохранения

В Ростовской области начнется реорганизация системы здравоохранения
Фото: Правительство РО
В Ростовской области в 2022 году начнется реорганизация системы здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
В предстоящем году муниципальные учреждения здравоохранения будут переданы в государственную собственность. Об этом на прошедшей встрече договорились губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.
- Сейчас донская система здравоохранения включает в себя 273 медицинские организации, в том числе 141 - муниципальную, 35 - областных, 2 - федеральных и 95 - негосударственных и иных форм собственности, - говорится в тексте сообщения.
Глава региона отметил, что в регионе уже принято решение о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность. К реализации приступят в 2022 году, в настоящее время идет подготовка к этому.
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