Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 5:56

Ростовчан в четверг ждет облачная погода

Воздух прогреется до +4 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове будет облачно с прояснениями

В Ростове будет облачно с прояснениями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчан в середине недели ожидает облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в ростовском гидрометцентре, в четверг, 2 декабря, столбики термометров в дневное время суток поднимутся до отметки в +4 градуса. К вечеру температура опустится до +1...-1 градусов.

Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а затем он сменит направление на западное. Порывы временами будут достигать 5-10 метров в секунду.

К счастью, осадков в этот день не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый зимний день выдастся снежным и дождливым.

Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду.