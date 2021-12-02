Ростовчан в четверг ждет облачная погода

В Ростове будет облачно с прояснениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчан в середине недели ожидает облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в ростовском гидрометцентре, в четверг, 2 декабря, столбики термометров в дневное время суток поднимутся до отметки в +4 градуса. К вечеру температура опустится до +1...-1 градусов.

Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а затем он сменит направление на западное. Порывы временами будут достигать 5-10 метров в секунду.

К счастью, осадков в этот день не ожидается.

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Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду.