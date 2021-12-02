В Ростовской области за сутки под колесами автомобилей пострадали 13 пешеходов

Жителей Дона просят быть предельно осторожными на дорогах. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области за прошедшие сутки под колесами автомобилей пострадали 13 человек. В том числе в Новочеркасске водитель Daewoo Nexia сбил 47-летнего мужчину, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вечером 1 декабря на улице Трамвайной. Управлял иномаркой мужчина 23 лет. Он зацепил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». В итоге пострадавшего увезли в больницу. Сейчас еще проводится проверка.

Другие похожие ДТП произошли в Ростове и Батайске. Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

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