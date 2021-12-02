На Южном подъезде к Ростову откроют рабочее движение по новому пойменному мосту

Общая строительная готовность - 70%. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

2 декабря на Южном подъезде к Ростову-на-Дону запустят рабочее движение по новому пойменному мосту. Проезд организуют по четырем полосам, водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- На левой части моста завершены основные работы. Теперь можно перенаправить поток машин и продолжить строительство правой половины сооружения, там смонтировали уже около 15% балок. Старый пойменный мост демонтируют, - рассказал заместитель начальника отдела дорожного агентства Александр Милосердов.

Второй этап реконструкции Южного подъезда стартовал в 2019 году. Работы должны завершить в 2023 году. Сейчас объект собираются сдать раньше срока. Общая строительная готовность - 70%. В 2022 году участок от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск станет 8-полосным и сможет пропускать около 120 тысяч автомобилей в сутки.

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