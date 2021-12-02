Житель Таганрога похитил у австрийской компании 620 млн рублей

Приговор вынесли в Пролетарском районном суде Ростова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области житель Таганрога получил 10 лет тюрьмы за крупное мошенничество, отмывание денег и контрабанду, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, в 2016-2017 годах злоумышленник пообещал поставить за границу лом черного металла. С помощью фальшивых документов он обманул австрийскую компанию на 620 млн рублей. Из этой огромной суммы 20 млн рублей преступник сразу же легализовал.

Но и это еще не все. Примерно в тот же период мужчина вывез через границу лом общей стоимостью более 500 млн рублей. Таможенникам он показал липовые документы и смог уклониться от платежей на 13 млн рублей.

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