На Дону огласили приговор ростовчанам, помогавшим мигрантам с фальшивыми документами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Силовики пресекли противоправную деятельность двоих жителей донской столицы, которые помогли пятнадцати жителям Армении незаконно находиться в стране, сообщает областная ФСБ. Как отметили в ведомстве, ростовчане сделали мигрантам фальшивые документы, по которым иностранцы встали на учет в донской столице.

- Ряду иностранцев также были оформлены и выданы разрешения на временное проживание, - добавили в пресс-службе региональной ФСБ.

Когда схема «вскрылась», в отношении ростовчан завели дело по статье «Организация незаконной миграции». Пролетарский районный суд огласил приговор злоумышленникам.

Им назначили по 2 года и 10 месяцев лишения свободы условно. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области выявили мигрантов, незаконно работающих на стройке в Мясниковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД. Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейд по строящимся объектам района. 30 рабочих оказались иностранцами. Из них 12 нарушили миграционное законодательство.

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