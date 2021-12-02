Еще 649 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 2 декабря

В лабораториях выполнили 17018 тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 2 декабря выявили еще 649 случаев COVID-19. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4208. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты подтвердили в 54 городах и районах донского края. В Ростове 188 инфицированных. В Таганроге - 36, в Шахтах - 33, Волгодонск - 26, Новочеркасск - 21, Аксайский раойн - 16, по 14 - в Новошахтинске, Азовском и Неклиновском районах. Меньше всего заболевших - по 2 - в Дубовском, Заветинском, Кашарском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

За сутки зарегистрировали еще 39 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 47, 51, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 77, 81, 83, 84, а также 20 мужчин 32, 53, 57, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 81, 82, 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии умер уже 8801 житель Дона. Выздоровели 151234 человек, за сутки - 614 человек. В больницах лечат 3451 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 36 человек, на неинвазивной ИВЛ - 330 человек.

В лабораториях выполнили 17018 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 307,34. Прививки сделали 1851,21 тысячи человек, завершили вакцинацию 1816,7 тысячи.

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