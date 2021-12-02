Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 9:25

В Ростовской области из-за коронавируса за сутки умерли 39 человек

У всех пациентов были хронические заболевания
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще 3451 человек сейчас находятся в стационарах региона

Еще 3451 человек сейчас находятся в стационарах региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области сообщили о гибели еще 39 пациентов с COVID-19. Речь идет о 19 женщинах и 20 мужчинах. Информацию опубликовали на сайте донского правительства сегодня, 2 декабря.

Умерли люди от 32 до 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего к этому дню из-за пандемии скончался 8801 житель Дона.

Еще 3451 человек сейчас находятся в стационарах региона. 36 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 330. За сутки положительные сети выявили в 54 территориях, заболели еще 649 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 649 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 2 декабря

Положительные тесты подтвердили в 54 городах и районах донского края (подробности)