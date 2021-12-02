В Ростовской области из-за коронавируса за сутки умерли 39 человек

Еще 3451 человек сейчас находятся в стационарах региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области сообщили о гибели еще 39 пациентов с COVID-19. Речь идет о 19 женщинах и 20 мужчинах. Информацию опубликовали на сайте донского правительства сегодня, 2 декабря.

Умерли люди от 32 до 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего к этому дню из-за пандемии скончался 8801 житель Дона.

Еще 3451 человек сейчас находятся в стационарах региона. 36 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 330. За сутки положительные сети выявили в 54 территориях, заболели еще 649 человек.

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