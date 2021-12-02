Бывший настоятель храма обманул женщину на 7 млн рублей в Ростовской области

Мужчина проведет в колонии 2 года и 6 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший настоятель храма обманул женщину на 7 млн рублей и теперь проведет в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, дерзкий план у мужчины родился после беседы с прихожанкой. Она призналась, что попала под уголовное разбирательство и боится наказания. Тогда злоумышленник успокоил собеседницу и пообещал договорится о более мягком приговоре, конечно же, за деньги.

К слову, махинатор не имел никаких связей и даже не собирался оказывать какую-то помощь. Сначала он потребовал 4 млн рублей, якобы для того, чтобы подкупить следователей, сотрудников прокуратуры и суда.

Женщина поверила и отдала нужную сумму. Но этого мошеннику показалось мало, и он через время запросил еще 3 млн. Их нужно было оставить в кружке для пожертвований. В итоге мужчина объединил суммы и потратил их на свои нужды.

Таким образом, пострадавшая потеряла все свои сбережения и все-таки была осуждена. Она получила 3,6 года условно по статье «Мошенничество».

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