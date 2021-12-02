В Ростове открыли памятник маршалу Ивану Баграмяну

Урна с прахом маршала захоронена на Красной площади в Москве. Фото: сайт Минобороны России

В четверг, 2 декабря, в Ростове открыли памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну. Скульптурная композиция находится на территории школы № 22, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время торжественной церемонии прошла рота почетного караула. В мероприятии также приняли участие военные, представители власти и общественных организаций.

Иван Баграмян родился в 1897 году. Во время Великой Отечественной войны он командовал первым Прибалтийским и третьим Белорусским фронтами. Это кавалер семи орденов Ленина, дважды Герой СССР.

После войны, уже во время Карибского кризиса, Баграмян возглавлял разработку плана по доставке и размещению группы войск на Кубе, а также руководил операцией со стороны Советского Союза. Скончался прославленный военачальник 21 сентября 1982 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

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