В Ростове-на-Дону открыли модернизированное здание МРЭО

На территории МРЭО появились новые площадки для сдачи экзаменов по вождению. Фото: пресс-служба областного ГУ МВД

В донской столице в четверг, второго декабря, состоялось торжественное открытие модернизированного здания областного МРЭО УГИБДД .

В нем приняли участие начальник донского главка МВД генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, замначальника областного главка МВД полковник внутренней службы Алексей Тимофеев, руководители служб и подразделений аппарата Главного управления, а также личный состав. По традиции, вначале перерезали красную ленту.

Как сообщил Олег Агарков, теперь обслуживание жителей Дона будет более комфортным.

- Создание новых условий отразится на повышении эффективности работы сотрудников полиции, и сделает обслуживание жителей Ростовской области более комфортным. Важно, чтобы граждане получали государственные услуги качественно, своевременно и в хороших условиях, - сказал руководитель главка.

После модернизации на территории МРЭО появилась новая площадка для сдачи экзаменов на мототранспорте, созданные дополнительные окна для обслуживания граждан. Также здесь построили парковку для прибывающих ростовчан и жителей области. На площадке помещается 150 автомобилей.

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