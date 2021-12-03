Погода в Ростове-на-Дону в выходные 4 и 5 декабря: прогноз на два дня от гидрометцентра

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве районов области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 4 и 5 декабря — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Какими будут ближайшие суббота и воскресенье.

В ночь с 3 на 4 декабря температура воздуха в Ростове составит +4 — 6 градусов, днем — +10 — 12. Пройдет дождь, ветер может усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. На следующий день, 5 декабря, также ожидаются незначительные осадки. Ночью температура окажется на прежнем уровне, а вот днем будет холоднее — +7 — 9 градусов.

4 декабря в большинстве районов Ростовской области пройдут дожди, ночью и утром — с мокрым снегом. В эти же периоды возможен туман. Ночью на термометре будет +2 — 7 градусов, днем — +3 — 8 градусов, по югу и востоку — до +13. 5 декабря сохранятся дожди и снег. Синоптики предупредили, что утром и ночью может произойти налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Температура ночью может достигать +2 — 7 градусов, днем — +1 — 6 градусов.