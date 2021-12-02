Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 декабря: семибалльные заторы сковали донскую столицу

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, Курской, Футбольной, Локомотивной, Текучева, Мечникова, Варфоломеева, Лермонтовской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, в переулках Халтуринском, Соборном и Семашко, проспектах Сиверса, Михаила Нагибина, Кировском, Соколова, Чехова, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, Тружеников, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Зрелищная, 1-я Форматная, а также Орбитальная,Фурмановская, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Щербакова, Пановой, 1-й Конной Армии, Закруткина, Мясникова, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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