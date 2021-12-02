Двое бывших полицейских из Ростова по семь лет "строгача" за получение крупной взятки

Двое бывших бывших полицейских отправились в колонию за получение взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице двое бывших полицейских получили срок за получение крупной взятки. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что экс-правоохранители в марте 2020 года сговорились между собой и потребовали от одного из подозреваемых взятку в размере 500 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение они пообещали избавить его от несения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Потерпевший достал озвученную сумму и передал злоумышленникам, предварительно сообщив о вымогательстве в ФСБ. Так оба полицейских и оказались задержаны прямо на месте происшествия в момент передачи денег.

- Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, по решению суда, им также надлежит уплатить штраф в пятикратной размере суммы взятки, то есть 2 500 000 рублей. И оба были лишены права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

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