За публикацию в интернете эротических снимков своей знакомой под суд пойдет 25-летний ростовчанин

Молодой ростовчанин пойдет под суд за публикацию эротических фото своей знакомой в сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице под суд пойдет молодой парень за публикацию эротических снимков своей знакомой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям стало известно, что 25-летний ростовчанин не на шутку поссорился со своей знакомой, и желая ей отомстить, опубликовал в сети интернет ее фотографии эротического характера.

- Своими неправомерными действиями мужчина совершил незаконное распространение сведений о частной жизни женщины, составляющих ее личную тайну, без ее согласия, чем нарушил неприкосновенность частной жизни, причинив потерпевшей моральный вред, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас следователи собрали уже достаточное количество доказательств вины подозреваемого и дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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