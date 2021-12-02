В Ростове на скамье подсудимых окажется краснодарский предприниматель за продажу нелегальных косметологических аппаратов

В Ростове осудят краснодарского предпринимателя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице осудят краснодарского предпринимателя за продажу нелегального оборудования. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ "Незаконный оборот незарегистрированных медицинских изделий".

Следователям удалось выяснить, что обвиняемый купил два портативных косметологических аппарата с функциями лазерной эпиляции и омоложения, которые не были внесены в Государственный реестр медицинских изделий. Зная это, через некоторое время предприниматель выставил их на продажу в интернете. Один из аппаратов ему реализовать удалось, а при попытке сбыта второго был задержан.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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