В Ростове благоустроили два городских парка

В Ростове благоустроили два парка. Фото: администрация Ростова

В донской столице в рамках инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» были благоустроены два городских парка. Была облагорожена территория парков им. Н. Островского и 1 Мая. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В парке им. Н. Островского рабочие подготовили площадку с уличными спортивными тренажерами. Посетители также смогут теперь заниматься йогой на свежем воздухе. В парке положили новый тротуар и привели в порядок освещение. А также были установлены скамейки и урны, высадили многолетние растения.

- Также одобрена новая заявка парка им. Н. Островского на ремонт пешеходных аллей общей площадью 2280 кв.м в следующем году, - отметил Алексей Логвиненко.

В парке 1 Мая также благоустроена пешеходная зона. Здесь теперь уложены дорожки из экологичных материалов. Посетители могут отдохнуть на удобных скамьях, рядом с каждой из них расположены урны, поэтому чтобы выбросить мусор, скопившийся во время перекуса далеко идти не придется. Стоит отметить, что все виды работ были выполнены с сохранением зеленых насаждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около полутора сотен скверов и площадей благоустроили за год в Ростовской области.

Из общероссийского бюджета на программу потратили 1,5 млрд рублей.