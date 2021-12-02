В будущем году проведут капремонт 1 180 многоэтажных домов

В Ростове проведут капремонт в 1 180 многоэтажках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящем году власти запланировали провести ремонт более 3800 систем в 1180 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В это число не входят дома с системами газоснабжения, таких у нас в плане 700. Здесь вопросы по проектированию и ремонту решаются с газоснабжающей организацией в отдельном порядке, - отметил директор Фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков.

В предстоящем году в общей сложности запланирован капитальный ремонт многоэтажек на пять миллиардов рублей. Крыши приведут в порядок в 341 доме, фасады отремонтируют в 364 домах, подвалы облагородят в 399 многоэтажках, а фундаменты - в 380 домах.

А также в планах заменить 155 лифтов в 60 многоквартирных домах.

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