Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 20:10

В Новочеркасске грунтовые дороги отремонтируют почти за семь миллионов рублей

Все работы необходимо выполнить до 15 декабря 2022 года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новочеркасске отремонтируют грунтовые дороги

В Новочеркасске отремонтируют грунтовые дороги

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новочеркасска приняли решение отремонтировать в городе грунтовые дороги. На эти нужды планируется потратить около семи миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом ЖКХ и благоустройства. Все желающие могут подать заявки на участие до 8 декабря. Затем после работы работы комиссии будет определен победитель. Ему необходимо будет выполнить профилирование грунтовых дорог, а также восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов.

Финансирование работ будет осуществляться из местного бюджета. Выполнить их необходимо будет до 15 декабря 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ремонт улицы Вересаева в Ростове уйдет более семи миллионов рублей.

Деньги на работы выделят городские и областные власти.