В Новочеркасске грунтовые дороги отремонтируют почти за семь миллионов рублей

В Новочеркасске отремонтируют грунтовые дороги Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новочеркасска приняли решение отремонтировать в городе грунтовые дороги. На эти нужды планируется потратить около семи миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом ЖКХ и благоустройства. Все желающие могут подать заявки на участие до 8 декабря. Затем после работы работы комиссии будет определен победитель. Ему необходимо будет выполнить профилирование грунтовых дорог, а также восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов.

Финансирование работ будет осуществляться из местного бюджета. Выполнить их необходимо будет до 15 декабря 2022 года.

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Деньги на работы выделят городские и областные власти.