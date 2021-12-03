В донской столице за четыре дня были выявлены 16 пьяных автомобилистов

В донской столице выявили 16 пьяных водителей. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице с начала недели были обнаружены 16 пьяных водителей. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время в области продолжается декадник «Безопасности дорожного движения». Он проходит с целью того, чтобы снизить количество ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних. Чтобы уменьшить число нарушений ПДД инспекторы проводят профилактические мероприятия. Они напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, а также о том, что не стоит в нетрезвом состоянии садиться за руль. Обращения направлены и к пешеходам - им следует иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.

- Так, с начала недели на территории города Ростова-на-Дону выявлено 16 водителей с признаками опьянения. В отношении 2 из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - говорится в тексте сообщения.

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