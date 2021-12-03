Крайне теплая погода ждет ростовчан в пятницу

В Ростове будет тепло и облачно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики спрогнозировали ростовчанам крайне теплую пятницу. Об этом сообщили в ростовском гидрометцентре.

В дневные часы воздух прогреется до +8...+11 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +6 градусов. Ветер будет довольно небольшим . Его порывы временами будут достигать 5-7 метров в секунду.

Погода в этот день будет стоять облачная с небольшими прояснениями. А вот выходные снова будут дождливыми, как и первая половина нынешней недели.

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