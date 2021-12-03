В Ростове 1 января планируют провести массовый новогодний забег

Забег из-за COVID-19 обязаны провести при строгом соблюдении всех санитарных норм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове планируют провести новогодний забег «Побегай 1 января». Власти уже начали поиск подрядчика, который займется организацией и проведением спортивного сбора. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Аукцион среди тех, кто пожелает выполнить задачу, организуют 13 декабря, тогда же должны выбрать победителя тендера. Ему на все работы выделят 300 тысяч рублей.

Предполагается, что на эти деньги должны оплатить работу ведущего, подготовить звуковое сопровождение, смонтировать все конструкции, организовать фотосъемку, а также установить 6 биотуалетов. В документации подчеркивается, что забег из-за COVID-19 обязаны провести при строгом соблюдении всех санитарных норм.

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