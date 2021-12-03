К утру 3 декабря новые случаи COVID-19 выявили в 55 территориях Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 15673 тестов на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 3 декабря в Ростовской области выявили еще 655 положительных тестов на COVID-19. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4224. Эти цифры опубликовали на сайте донского правительства.

Новые случаи зарегистрировали в 55 городах и районах Дона. В Ростове 191 инфицированный, в Таганроге - 37, Шахты - 35, Волгодонск - 29, Новочеркасск - 23, Аксайский район - 19, Неклиновский район - 16, по 15 заболевщих в Новошахтинске, Азовском, Красносулинском и Миллеровском районах. Далее значения идут по убывающей, меньше всего случаев - по 1 - в Куйбышевском и Советском районах.

За сутки потеряли 31 пациента с COVID-19. Это 21 женщина 56, 61, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 90 лет, а также 10 мужчин 67, 69, 73, 80, 81, 83, 84, 89, 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии умерли 8832 жителя Дона, выздоровели 151847 человек. В стационарах сейчас находятся 3453 пациента, из них 41 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

В лабораториях за сутки провели 15673 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 313,33. Прививки сделали 1856,85 тысячи человек, завершили вакцинацию - 1825,35 тысячи.

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