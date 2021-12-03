Еще 10 мужчин и 21 женщина умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

В стационарах сейчас находятся 3453 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки скончался 31 пациент с COVID-19. Об этом утром 3 декабря сообщили власти региона.

Спасти не смогли 21 женщину от 56 до 90 лет, а также 10 мужчин от 67 до 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии умерли 8832 жителя Дона.

В стационарах сейчас находятся 3453 пациента, из них 41 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, 655 новых случаев за 24 часа обнаружили в 55 территориях региона.

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