Первые выходные декабря в Ростове будут дождливыми

Температура воздуха завтра в течение дня может подняться до +11 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые выходные декабря - 4 и 5 числа - в Ростове-на-Дону будет дождливо и пасмурно. Такой прогноз составили и опубликовали синоптики Гидрометцентра.

Так, с наибольшей вероятностью осадки пройдут в субботу, 4 декабря. Они должны начаться ближе к вечеру. Непогоду обещают и ночью 5 декабря.

Температура воздуха в донской столице завтра в течение дня может подняться до +11 градусов, в воскресенье будет +7. В ночное время суток столбики термометров установятся в районе +5 градусов. Ветер - не выше 4 м/с, давление - 761 мм рт. ст.

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