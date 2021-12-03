Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 10:37

В Ростове план по вакцинации от гриппа выполнили на 100%

Прививку сделали более 710 тысяч человек
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове использовали препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп»

В Ростове использовали препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп»

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове на 100% выполнили план по вакцинации от гриппа. Об этом сегодня, 2 декабря, на своей станице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы выполнили план по вакцинации от гриппа более чем на 100%. Изначально ожидалось, что иммунизацию пройдут 60% населения, а прошли почти 64%, - написал Алексей Логвиненко.

Прививку сделали более 710 тысяч человек. Использовали препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Ранее главврач РОКБ Вячеслав Коробка призвал ростовчан и всех жителей Дона массово прививаться от COVID-19. Медик отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной из-за антипрививочников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина от коронавируса в Ростовской области израсходована на 82,8%

Сейчас в доступе у медиков более 416 тысяч комплектов доз (подробности)