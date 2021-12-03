В Ростове план по вакцинации от гриппа выполнили на 100%

В Ростове использовали препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове на 100% выполнили план по вакцинации от гриппа. Об этом сегодня, 2 декабря, на своей станице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы выполнили план по вакцинации от гриппа более чем на 100%. Изначально ожидалось, что иммунизацию пройдут 60% населения, а прошли почти 64%, - написал Алексей Логвиненко.

Прививку сделали более 710 тысяч человек. Использовали препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Ранее главврач РОКБ Вячеслав Коробка призвал ростовчан и всех жителей Дона массово прививаться от COVID-19. Медик отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной из-за антипрививочников.

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