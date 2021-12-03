Закупка протезов для донских ветеранов и инвалидов обойдется казне в 32,6 миллиона рублей

В Ростове закупят протезы для ветеранов и инвалидов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице было принято решение закупить протезы для людей с ограниченными возможностями и ветеранов. На эти нужды планируется потратить более 32,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовским региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 7 декабря. После работы комиссии будет определен победитель. Ему предстоит осуществить поставку средств реабилитации для ростовчан с ограниченными возможностями, протезов и протезно-ортопедических изделий для ветеранов.

Финансирование будет осуществляться из средств федерального бюджета, передаваемых фонду социального страхования РФ. Поставку необходимо будет осуществить до 13 сентября 2022 года.

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