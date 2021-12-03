Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 11:11

В Ростове открыли голосование по новому автобусному маршруту до Гребного канала

Это направление должно улучшить транспортную доступность 1-ой Луговой
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Речь идет о маршруте № 37 «ГПЗ-10 - Гребной канал»

Речь идет о маршруте № 37 «ГПЗ-10 - Гребной канал»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти предложили жителям Ростова проголосовать по новому автобусному маршруту, который должен связать Западный микрорайон с портом и Гребным каналом «Дон». Оценить эту идею может любой желающий на портале «Активный ростовчанин».

С людьми решили посоветоваться сотрудники департамента транспорта, от имени этого ведомства опубликован пост на сайте. В тексте обращения уточнили, что новое направление должно улучшить транспортную доступность 1-ой Луговой.

- Рассматривается вопрос о введении маршрута № 37 «ГПЗ-10 - Гребной канал». Можно проголосовать, а также оставить свои предложения по схеме движения, - говорится в сообщении.

Сейчас свою позицию по этому вопросу обозначил только один человек, он поддержал проект. Комментарии и пожелания пока никто не оставил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова решили не открывать автобусный маршрут через Северное кладбище

Эту информацию опубликовали под постом местных жителей в сети Интернет (подробности)