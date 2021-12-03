В Ростове открыли голосование по новому автобусному маршруту до Гребного канала

Речь идет о маршруте № 37 «ГПЗ-10 - Гребной канал» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти предложили жителям Ростова проголосовать по новому автобусному маршруту, который должен связать Западный микрорайон с портом и Гребным каналом «Дон». Оценить эту идею может любой желающий на портале «Активный ростовчанин».

С людьми решили посоветоваться сотрудники департамента транспорта, от имени этого ведомства опубликован пост на сайте. В тексте обращения уточнили, что новое направление должно улучшить транспортную доступность 1-ой Луговой.

- Рассматривается вопрос о введении маршрута № 37 «ГПЗ-10 - Гребной канал». Можно проголосовать, а также оставить свои предложения по схеме движения, - говорится в сообщении.

Сейчас свою позицию по этому вопросу обозначил только один человек, он поддержал проект. Комментарии и пожелания пока никто не оставил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова решили не открывать автобусный маршрут через Северное кладбище

Эту информацию опубликовали под постом местных жителей в сети Интернет (подробности)