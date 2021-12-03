Ростовский отдел образования закупит новые холодильники

Ростовский районный отдел образования закупит холодильники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовский отдел образования Советского района запланировал приобрести новые холодильники для своего офиса. На закупку предметов быта планируется потратить 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие уже подали заявки на участие и в настоящее время проводится работа комиссии. По ее окончании будет определен победитель. Ему необходимо будет осуществить поставку двух инверторных холодильников.

Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Поставку необходимо будет осуществить в течение пяти дней с момента заключения контракта.

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Поставку необходимо осуществить не позднее 13 сентября 2022 года.