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Происшествия3 декабря 2021 11:51

Силовики провели обыск в квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова

Об этом стало известно сегодня, 3 декабря
Ангелина СКИБА
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Правоохранители допросили хозяина квартиры как свидетеля

Правоохранители допросили хозяина квартиры как свидетеля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове силовики провели обыск в квартире редактора издания «Голос» Игоря Хорошилова. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил сам журналист на своей странице в Facebook.

Предварительно, дома у Хорошилова искали его коллегу Сергея Резника, который находится в федеральном розыске. Следователи посчитали, что подозреваемый может скрываться у своего знакомого и запросили проверку.

Правоохранители допросили хозяина квартиры как свидетеля, а потом изъяли документы и предметы, содержащие информацию о возможном местонахождении Резника.

Ранее Игоря Хорошилова задерживали за публикацию изображений запрещенного в нашей стране фонда.

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