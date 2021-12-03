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Происшествия3 декабря 2021 12:08

В Ростове под колесами иномарки пострадал 41-летний мужчина

Несчастный случай произошел около 7 утра на улице Волкова
Ангелина СКИБА
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Сутки назад под колесами автомобилей пострадали сразу 13 человек

Сутки назад под колесами автомобилей пострадали сразу 13 человек

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове на Волкова под колесами легковушки пострадал 41-летний мужчина. Его с травмами увезли в больницу. Об этом сегодня, 3 декабря, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около 7 утра в районе дома № 8. Пешеход перебегал дорогу по «зебре» и в этот момент его сбил 66-летний водитель Renault Logan. Он, по всей видимости, вовремя не заметил человека на проезжей части и не успел остановиться.

Сейчас правоохранители еще проводят проверку. К слову, это уже далеко не первый подобный случай. Например, сутки назад под колесами автомобилей пострадали сразу 13 человек.

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