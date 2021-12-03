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Общество3 декабря 2021 19:00

Подготовка проекта для реконструкции константиновского детского сада будет стоить более 6,7 миллиона рублей

Стоит отметить, что источник финансирования в документации не значился
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На проект для реконструкции детского сада в Ростовской области потратят более 6,7 миллиона рублей

На проект для реконструкции детского сада в Ростовской области потратят более 6,7 миллиона рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Константиновске Ростовской области запланировали реконструировать детский сад № 1 "Аленушка". Но для проведения ремонтных работ необходимо в первую очередь разработать проект. В настоящее время идут поиски подрядчика, который как раз и займется проектной деятельностью. На эти нужды ему будет выделено более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением. Все желающие принять в нем участие уже смогли подать свои заявки и в данный момент идет работа комиссии, по итогам которой и будет определен победитель. Ему будет необходимо заняться разработкой проектной документации для реконструкции детсада и проведением изыскательских работ.

Источник финансирования в документации прописан не был. А все работы необходимо окончить к 31 октября 2022 года.

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