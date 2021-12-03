Детская городская больница Волгодонска купит кислород на 150 тысяч рублей

Волгодонская детская больница потратит 150 тысяч рублей на закупку кислорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгодонская детская больница ищет подрядчика для поставки кислорода. Потенциальный исполнитель получит на выполнение работ 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Желающие принять в нем участие уже подали свои заявки, а комиссия определила победителя, но в графе "Исполнитель" наименование поставщика пока не значится. Тем не менее, выбранному подрядчику предстоит осуществить поставку 1 560 кубометров кислорода.

Поставку необходимо вести в течение всего 2022 года. А финансирование будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год.

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Поставку необходимо осуществить не позднее 13 сентября 2022 года.