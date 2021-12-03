В Ростовской области обсудили грантовую поддержку культурных инициатив

Поддержку новых проектов обсудили Игорь Гуськов и Роман Карманов. Фото: сайт правительства РО

185 заявок, 31 победитель и 58 млн рублей - Ростовская область вошла в число самых активных участников конкурса на получение грантов от Президентского фонда культурных инициатив, сообщает сайт донского правительства.

Итоги работы в сфере поддержки новых проектов обсудили первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и гендиректор фонда культурных инициатив Роман Карманов. На встрече также присутствовали депутат Госдумы Екатерина Стенякина и глава донского Минкульта Анна Дмитриева.

- Миссия Президентского фонда культурных инициатив - всесторонняя поддержка творческих команд. На первый конкурс подали 12 460 заявок из 83 регионов на сумму свыше 84 млрд рублей. Поддержали почти 1,5 тысячи проектов. 1 ноября стартовала новая кампания, - рассказал Роман Карманов.

Фонд создали не так давно, в июне этого года, но он уже оказал весомую поддержку ряду проектов, в том числе донских. Например, деньги направили на развитие красносулинской мультстудии и создание кукольного театра в Константиновском районе. Обычно помогают муниципалитетам и муниципальным коллективам, для которых даже несколько миллионов рублей уже довольно серьезные суммы.

Общий объём первого грантового фонда конкурса в 2022 году составит 4 млрд рублей, фонд за год - 8 млрд. Подать заявку можно до 20 января. Все подробности можно найти на специальном сайте.

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