На зимнее содержание дорог в Покровском сельском поселении направят более 860,5 миллиона рублей

В Покровском сельском поселении ищут подрядчика, который займется содержанием дорог зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Покровского сельского поселения объявили поиск подрядчика, который займется содержанием местных автодорог в зимнее время. На эти нужды планируется направить более 860,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

В настоящее время все желающие принять участие в тендере оставляют свои заявки. Крайний срок их подачи - 13 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется при необходимости расчисткой снега, покрытием дорог реагентами и посыпкой их песком для того, чтобы автомобилисты могли передвигаться беспрепятственно.

Финансирование работ будет осуществляться из местного бюджета. Контракт будет рассчитан на весь 2022 год.

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