Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 17:00

На зимнее содержание дорог в Покровском сельском поселении направят более 860,5 миллиона рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Покровском сельском поселении ищут подрядчика, который займется содержанием дорог зимой

В Покровском сельском поселении ищут подрядчика, который займется содержанием дорог зимой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Покровского сельского поселения объявили поиск подрядчика, который займется содержанием местных автодорог в зимнее время. На эти нужды планируется направить более 860,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

В настоящее время все желающие принять участие в тендере оставляют свои заявки. Крайний срок их подачи - 13 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется при необходимости расчисткой снега, покрытием дорог реагентами и посыпкой их песком для того, чтобы автомобилисты могли передвигаться беспрепятственно.

Финансирование работ будет осуществляться из местного бюджета. Контракт будет рассчитан на весь 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский отдел образования закупит новые холодильники.

На их закупку планируется потратить 50 тысяч рублей.