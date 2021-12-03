Ростовский медцентр закупит жидкий кислород на пять миллионов рублей

В ростовский медцентр поставят жидкий кислород за пять миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский клинико-диагностический центр "Здоровье" запланировал приобрести жидкий кислород. Потратить на эти нужды планируется порядка пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 декабря. Затем комиссией будет определен победитель, которому необходимо будет доставлять кислород в медцентр.

Согласно опубликованной документации, поставку необходимо будет осуществлять несколькими партиями по требованию заказчика. Полностью товар должен доставлен до 25 декабря. Финансирование будет осуществляться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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Все работы необходимо выполнить до 15 декабря 2022 года.