В Фонде капремонта объяснили задержку в сдаче лифтов в Ростове

Для лифтов начали использовать процедуру двойного контроля. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Лифты в нескольких домах Ростова-на-Дону были сданы с задержкой. В региональном Фонде капремонта объяснили сдвиги сроков.

По данным организации, при приеме лифтов у Ростехнадзора появилась дополнительная процедура. Сотрудники контрольного органа еще раз проверяют безопасность оборудования.

— Это усложняет процесс приема (лифтов- прим.ред.). Поэтому сроки фактического пуска лифтов увеличивались, — прокомментировал руководитель Фонда капремонта Владислав Крюков.

В организации добавили, специалисты выработали пути ускорения проверки, а прием лифтом начал проходить «достаточно быстро».