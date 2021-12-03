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Общество3 декабря 2021 15:16

В Фонде капремонта объяснили задержку в сдаче лифтов в Ростове

Процесс осложняется дополнительной проверкой Ростехнадзора
Михаил СТРИЖЕВ
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Для лифтов начали использовать процедуру двойного контроля.

Для лифтов начали использовать процедуру двойного контроля.

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Лифты в нескольких домах Ростова-на-Дону были сданы с задержкой. В региональном Фонде капремонта объяснили сдвиги сроков.

По данным организации, при приеме лифтов у Ростехнадзора появилась дополнительная процедура. Сотрудники контрольного органа еще раз проверяют безопасность оборудования.

— Это усложняет процесс приема (лифтов- прим.ред.). Поэтому сроки фактического пуска лифтов увеличивались, — прокомментировал руководитель Фонда капремонта Владислав Крюков.

В организации добавили, специалисты выработали пути ускорения проверки, а прием лифтом начал проходить «достаточно быстро».