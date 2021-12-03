Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 декабря: в донской столице семибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, Курской, Текучева, Мечникова, Варфоломеева, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Цезаря Куникова, Ларина, Погодина, Шеболдаева, в переулках Халтуринском, Соборном и Семашко, Газетном, проспектах Сиверса, Михаила Нагибина, Кировском, Соколова, Чехова, Театральном и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Спартаковская, Международная, Интернациональная, Мадояна, 2-я Краснодарская, Тружеников, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторна, Волкова, Бодрая, Нариманова, в переулке Бориславском, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, Щербакова, Панфиловцев, Чистопольская, Казахская, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Ченцова, Мясникова, Менжинского, переулкам Мезенскому и Беломорскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 декабря: семибалльные заторы сковали донскую столицу.

Ростовские автомобилисты вынуждены простаивать в семибалльных пробках.