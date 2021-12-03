В Ростове для особенных детей провели акцию «Доктор Цирк»

Юные гости цирка покатались на пони. Фото: Ростовский цирк

В Ростове для особенных детей и их родителей провели социально-реабилитационную акцию «Доктор Цирк». Организаторы подготовили увлекательную экскурсию с посещением репетиции пушистых артистов.

Дети познакомились с медведицей Яной, покатались на пони и порешали математические задачи с собачкой Бароном. Кроме этого, ребятам показали закулисье цирка.

Доказано, что наблюдение за игривыми и добродушными питомцами оказывает благотворное влияние на психологическое состояние детей, а также способствует улучшению здоровья и снятию эмоционального напряжения.

Акцию приурочили к Международному дню инвалидов. Ее подготовили Ростовский цирк и региональная общественная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен».

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