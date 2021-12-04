Модульные туалеты закупит Раздорский этнографический музей-заповедник

В Раздорском этнографическом музее-заповеднике появятся модульные туалеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области Раздорский этнографический музей-заповедник запланировал закупить модульные туалеты. На их приобретение планируется потратить 684 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим культурным учреждением. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие и в настоящее время идет работа комиссии, по итогам которой будет определен победитель. Ему необходимо будет осуществить поставку двух металлических модульных туалетов.

Поставку необходимо будет осуществить в течение пяти дней с момента заключения контракта. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета, а именно - субсидии на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда".

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Стоит отметить, что источник финансирования в документации не значился.