Ростовский автомобилист протаранил щит заправки

В Ростове иномарка врезалась в щит заправки. Фото: "Ростов Главный"

В Ростове не справившийся с управлением автомобилист протаранил щит автозаправки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, около часа дня на проспекте Шолохова. Местному 30-летнему водителю автомобиля Hyundai Accent стало плохо за рулем. В результате этого он не справился с управлением и на полной скорости врезался в щит автомобильной заправки.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Инспекторам удалось выяснить, что мужчина был абсолютно трезв.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Несчастный случай произошел около 7 утра на улице Волкова.